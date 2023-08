Tanto Darío Osorio como Lucas Assadi irrumpieron con todo en la temporada 2022, pero desde la llegada de Mauricio Pellegrino a la banca de la Universidad de Chile ambos canteranos del elenco laico no han podido brillar por luz propia.

Lo cierto es que las dos grandes promesas del Romántico Viajero han tenido altos y bajos en esta irregular campaña de la U y las críticas de algunos históricos del cuadro bullanguero y periodistas ya se hacen sentir en las distintos medios de comunicación.

Tal fue el caso de José Antonio “Toño” Prieto, comunicador de Al Aire Libre de Cooperativa, quien contestó el llamado de Bolavip Chile y no se guardó nada en contra del nacido en Hijuelas y el oriundo de Puente Alto.

“Osorio nota 2 en la temporada, no le alcanza con tener condiciones, no es un jugador importante, no es titular, no convence y no tiene rendimiento. Por otra parte, Assadi nota 4.5 porque tampoco le alcanza para ser un jugador determinante y por eso los delanteros no se ven bien en la U”, afirmó el periodista deportivo de amplia experiencia.

“En la U apostaron por Osorio y Assadi y los dos esta temporada no responden a la importancia que tiene su juego y funcionalidad, no han tenido el rendimiento para llevar a la U más alto”, añadió.

Finalmente, Prieto enfatizó que “Pellegrino entiende que no tiene mucha opción de mitad de cancha hacia adelante porque los mediocampistas no han demostrado y prefiere seguir teniendo el plan A que es primero defiendo, segundo defiendo y tercero defiendo”.