Gran sorpresa causó el día de ayer la noticia de que Leandro Fernández no sería tenido en cuenta por Francisco ‘Paqui’ Meneghini, forzando de esa manera la salida del delantero argentino de Universidad de Chile.

Leandro Fernández tuvo una campaña brutal con el conjunto azul en 2024, pero no pudo replicarlo el 2025: fue irregular e, incluso, muchas veces se ganó las pifias de la parcialidad azul por su mala toma de decisiones en momentos claves.

Leandro Fernández suena en O’Higgins. | Foto: Photosport

Sin futuro en Universidad de Chile, el delantero argentino deberá pensar qué hacer con su futuro y, para su buena suerte, ya habría un club interesado en contar con sus servicios de cara a la temporada 2026 que se avecina.

Según El Mercurio, “La primera opción la tendría O’Higgins, cuyo propietario, Christian Bragarnik, es también el dueño de la agencia que representa al goleador”, informó en la edición de este día jueves 8 de enero.

¿Leandro Fernández a Rancagua? De momento no hay nada oficial y queda mucho Mercado de Fichajes por delante, por lo que habrá que estar atento con el futuro de un jugador querido por los hinchas de Universidad de Chile, pero que no gozó el mismo cariño por parte de Francisco Meneghini.

En síntesis

Francisco Meneghini descartó al delantero Leandro Fernández para la temporada 2026 en Universidad de Chile.

El club O’Higgins de Rancagua es la primera opción para fichar al atacante argentino.