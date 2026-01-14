El delantero argentino, Leandro Fernández tuvo una dolorosa e inesperada salida de la Universidad de Chile en este 2026, partida que sin duda trastocó a la mayoría de los hinchas ‘Azules’.

El ‘Lea’ no estaba considerado en los planes del entrenador argentino Francisco Meneghini para esta temporada, por lo que llegó a un acuerdo con el club para zanjar su salida.

A días de su partida, el atacante argentino rápidamente logró encontrar su nuevo destino para el 2026, en la que vuelve a su país natal para vestir una nueva camiseta en el fútbol de Argentina.

Fernández oficializado en Argentinos Juniors

Hace unos instantes, Leandro Fernández fue oficializado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors para la temporada 2026 y en la que será compañero del ex Colo Colo, Brayan Cortés.

Fernández oficializado en Argentinos Juniors | Foto: Instagram

“Leandro Fernández es refuerzo de El Semillero del Mundo. Llegó en condición de libre y firmó por un año bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Lea!”, informaron en el conjunto argentino.

De esta manera, Fernández pone punto final a lo que fue su salida de la Universidad de Chile y ahora tiene el foco en lo que es este nuevo desafío en su carrera.

