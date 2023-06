Una de las situaciones más comentadas y quizás, esperadas, es la eventual venta de Darío Osorio, en algo que en Universidad de Chile, de alguna manera se está esperando por estos días.

Y muchos entregan sus recomendaciones o qué sería lo mejor para la Joya de Hijuelas en estos momentos, ya que la partida de la U sería casi inminente y Mauricio Pellegrino buscaría a un reemplazante.

Bolavip Chile conversó con el ex delantero y actual comentarista, Luka Tudor. El ex artillero de Universidad Católica señaló que su idea, ha tenido una muy buena aceptación entre los especialistas.

“He tenido algunas conversaciones a nivel de televisión porque ahí se arman las opiniones y me han dicho que no estoy equivocado. Quizás, hacer el mismo plan que se hizo con Alexis Sánchez“, reveló el ex Tenor Goleador.

Pero, ¿En qué consiste esa idea? El ex mundialista juvenil argumentó que el propósito sería “venderlo e incluso quizás no venderlo. Pero para no perder esa oportunidad, yo lo vendería y conversarlo con el club, quizás enviarlo a jugar a Argentina, tal como lo hizo Alexis Sánchez que lo tenían vendido en Cobreloa, jugó en Colo Colo y luego se fue a River Plate”, afirmó Tudor.

Osorio podría estar viviendo sus últimos días en la U (Photosport)

A su vez, entregó el detalle de ese plan, que según él, funcionaría con Osorio. “Lo envío con un plan de trabajo de equipo europeo. A este cabro hay que trabajarlo, tiene que mejorar mucho su parte física para aprovechar más su velocidad y hay que hacer un trabajo mental para que mejore. También le han hecho muchos daño, no voy a decir que son solo los representantes, pero han dicho que lo quiere hasta la Nasa y eso perjudica”, finalizó Luka.