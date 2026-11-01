Charles Aránguiz enciende las alarmas sobre su futuro en U. de Chile: “No sé qué…”

El mediocampista dejó en suspenso su continuidad en Universidad de Chile y deslizó dudas sobre la situación dirigencial.

Universidad de Chile tiene una nueva preocupación: el futuro de Charles Aránguiz. El volante termina contrato a fines de 2026 y aún no ha conseguido su renovación con el conjunto estudiantil.

Y luego de la derrota contra la UC, el mediocampista de 37 años dejó en incertidumbre su continuidad en el cuadro azul. Si bien ya cumplió con los minutos para extender su vínculo automáticamente, ello no está zanjado.

Según explicó en conversación con TNT Sports, ha tenido contactos con la cúpula universitaria, pero deslizó dudas sobre qué sucederá con el club ante la inminente renovación de la directiva y el arribo de nuevos propietarios.

“Ahí estamos hablando, pero bien de lejos. Si bien tengo una cláusula que se cumplió por una sumatoria de minutos, hay que firmar“, comenzó advirtiendo el emblema de Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, el oriundo de Puente Alto agregó: “Mi objetivo es terminar de la mejor forma posible y vamos a conversar con la directiva, con la gente que llegue. No sé que va a pasar ahí“.

Charles Aránguiz sacó la voz en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Charles Aránguiz se desahoga en Universidad de Chile

A su vez, en un acto poco habitual en su manera de abordar los conflictos, el campeón de América con Chile arremetió contra las polémicas fuera de la cancha. La crisis de Azul Azul está costándole caro al plantel.

“En general, muchos problemas, cambios de técnico. Hemos sido un equipo muy irregular, hemos tenido partidos muy buenos y muy malos. De hecho, nos ha costado tener partidos tan buenos“, comentó.

“Y después, en lo personal, he tenido un poco de mala suerte con las lesiones. Me ha costado volver a tomar ritmo, pero con un poco de tranquilidad porque cada vez estuve en buena forma física, pude competir con los colegas“, cerró.