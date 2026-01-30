Universidad de Chile se alista para iniciar su camino en la Liga de Primera 2026, en un estreno que marcará el debut oficial de Francisco “Paqui” Meneghini en la banca azul en el certamen nacional.

El Romántico Viajero llega al Estadio Nacional con ilusión renovada y la misión de arrancar el torneo con el pie derecho.

Al frente estará Audax Italiano, un rival que suele incomodar en este tipo de inicios y que llega con la intención de arruinar la fiesta en el Coloso de Ñuñoa. Por eso, el estreno asoma como una prueba exigente para medir rápidamente el funcionamiento del nuevo ciclo en la U.

Los azules abren la fecha 1 como locales contra Audax | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En la antesala del partido, y aprovechando el boom de la tecnología aplicada al fútbol, la inteligencia artificial se metió en la previa y se la jugó con un resultado exacto para el duelo entre azules e itálicos.

¿Qué dice la IA sobre el resultado de la U vs. Audax Italiano?

Según el análisis de datos, tendencias recientes y variables como localía, plantel y rendimiento histórico en debuts, la IA proyecta un triunfo del Romántico Viajero por 2-1 sobre los Itálicos.

El modelo considera a la U como favorito por su condición de local y por el impulso del debut de su nuevo entrenador, aunque anticipa un partido ajustado, con Audax encontrando espacios y complicando en varios pasajes del encuentro.

Eso sí, como todo pronóstico, se trata solo de una simulación basada en datos y no garantiza el resultado final. La última palabra, como siempre, la tendrá la cancha cuando el balón empiece a rodar en el Nacional.

En síntesis…

Universidad de Chile debutará ante Audax Italiano en la Liga de Primera 2026 y, en la antesala del encuentro, la inteligencia artificial se la jugó con un resultado exacto de 2-1 a favor del Romántico Viajero.