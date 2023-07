Universidad de Chile mantiene la expectativa respecto a la posibilidad de incorporar refuerzos de cara al segundo semestre de la temporada 2023, pensando en mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

A su vez, el gerente deportivo Manuel Mayo, señaló que el club se enmarca en un presupuesto entregado por el directorio para incorporaciones y que por el momento, el plantel no tiene grandes urgencias para reforzarlo y por cierto, que se tomarán el tiempo necesario señalado por las bases.

Este jueves, fue el técnico Mauricio Pellegrino quien reconoció que no hay diferencias con el gerente deportivo “con Manu estamos de acuerdo en casi todos los aspectos deportivos, él y yo acá dependemos del presupuesto del club”, expresó el estratega.

Siguiendo en esa temática, el trasandino recalcó que “el club nos expresó que es muy difícil firmar un jugador si no vendemos a Darío Osorio, esa es la realidad de la institución. Si no entra dinero es difícil que podamos firmar a un jugador de calidad y no hay problema en decirlo”, afirmó Pellegrino.

De todos modos, el ex Velez Sarsfield señaló que “no es lo ideal. Lo ideal sería tener una billetera, empezar a dar cheques, traer a los jugadores que uno quiere, pero no es la realidad. Me parece bien que el club sea congruente con un presupuesto o que obviamente no va de la mano de los deseos del entrenador, del secretario técnico, incluso del dueño de la institución. El día de hoy viene arrastrando momentos difíciles y el club poco a poco va poniéndose de pie, no podemos ir de cero a cien, es un proceso”. reveló el entrenador.

Finalmente, sentenció que “yo voy a seguir siempre con la ilusión de convencer para hacer un esfuerzo para acceder o aspirar a lo mejor, porque creo que la U se lo merece”, concluyó el técnico.