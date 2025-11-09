Universidad de Chile tuvo un ojo puesto sobre el cierre de la Segunda División. El motivo es más que evidente: el conjunto azul siguió con minuciosidad el título alcanzado por una figura de Deportes Puerto Montt.

¿A raíz de qué? Es una joya de los universitarios y fue enviado a préstamo al sur del país con la misión de sumar mayor participación en el profesionalismo. Ese es el caso de Salvador Negrete.

El delantero de 19 años fue clave en el ascenso logrado por el elenco salmonero y ahora debe retornar a los laicos para determinar el siguiente paso en su carrera. En conversación con Conexión Azul, dejó clara su postura.

“Seis meses son los que llevo aquí con mucha felicidad y con ganas de ser alguien en la vida (…) Quiero disfrutar este mes que me queda aquí todavía y volver a la U“, comenzó señalando.

En dicha línea, el juvenil agregó: “Uno siempre quiere jugar en el club de sus amores, pero hay que también buscar oportunidades en otros lados si es que sirve para seguir creciendo”.

Salvador Negrete debe volver a Universidad de Chile al término de 2025.

Sus referentes en Universidad de Chile

Finalmente, el habilidoso puntero tuvo palabras para Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. Fue consultado sobre el rol de los volantes en el plantel azul y no dudó en elogiarlos.

“Uno los ve como referentes, son jugadores con mucha experiencia que siempre dan buenos consejos para seguir surgiendo en la vida“, cerró la joya de Universidad de Chile.

