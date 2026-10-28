Universidad de Chile consigue la renovación de Eduardo Vargas: “Con una mejora salarial”

El oriundo de Renca se mantendrá vinculado por todo 2027 tras cumplir el minutaje requerido y acordar incrementos económicos.

Universidad de Chile comienza a estructurar su siguiente temporada. En las vísperas de un nuevo mercado de fichajes, el conjunto estudiantil se adelantó y cerró la permanencia de una de sus figuras indiscutidas: Eduardo Vargas.

Según informó El Deportivo de La Tercera, la dirigencia universitaria selló un pacto con el oriundo de Renca y este renovó su contrato para la campaña 2027. Será el rostro del equipo azul.

Luego de cumplir con el minutaje requerido para extender su vínculo automáticamente, las partes acordaron incrementos económicos para el jugador de 36 años. Tendrá uno de los mayores sueldos del plantel.

“El delantero continuará en el club laico con una mejora salarial que lo situará a la par de ingresos con Charles Aránguiz“, comenzó señalando la fuente.

Sobre la misma línea, complementó: “La decisión de Azul Azul responde al rendimiento del atacante y a la planificación de la temporada de los 100 años, que se celebrará en 2027″.

Eduardo Vargas renovó su contrato con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Eduardo Vargas continúa en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el ariete en cuestión ha disputado una totalidad de 32 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró anotar 16 goles y aportar con cinco asistencias.

De esta manera, Universidad de Chile empieza a palpar sus 100 años desde su fundación el 24 de mayo de 1927. El encargado de anotar el gol número 5.000 de la institución seguirá haciendo historia.