Universidad de Chile sumó un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil satisfizo uno de los principales deseos de Francisco Meneghini. ¿Cuál? Enriquecer el mediocampo.

Tras diversos vaivenes, el cuadro laico concretó el arribo de Lucas Romero. El volante paraguayo de 23 años fue oficializado con bombos y platillos a través de redes sociales.

Cabe consignar que durante los últimos días, su representante había confirmado su salida desde Recoleta FC. Se acordó un préstamo por un año (hasta fines de 2026) con opción de compra.

“Ya es completamente oficial: Lucas Romero, volante seleccionado paraguayo de 23 años, superó los exámenes médicos y firmó su contrato, sellando su llegada al Romántico Viajero”, lanzó el sitio web de la institución.

“El volante guaraní llega a nuestro equipo a préstamo por un año (con opción de compra) para potenciar el mediocampo del equipo dirigido por Francisco Meneghini“, agregó.

Lucas Romero fue oficializado por Universidad de Chile. (Foto: Universidad de Chile)

Lucas Romero: nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Durante la última temporada, la figura en cuestión disputó una totalidad de 34 compromisos en Recoleta FC. En dichos encuentros, marcó un gol y aportó con una asistencia.

De esta manera, se suma a Eduardo Vargas como flamante incorporación. A su vez, Octavio Rivero ya aterrizó en territorio chileno para estampar su firma definitiva: cuenta las horas para vestirse de azul.

