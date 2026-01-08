La salida de Leandro Fernández de la U sigue generando coletazos. Así como este miércoles hubo quienes lo pidieron para Colo Colo, otros han hablado incluso de ubicarlo como nuevo refuerzo de la UC para 2026, algo que un histórico ‘Cruzado’ descartó tajantemente y entregó varias razones para ello.

Jorge Aravena no dejó espacio para interpretaciones. El histórico exjugador de Universidad Católica y de La Roja descartó por completo cualquier opción de que Leandro Fernández pueda llegar alguna vez a San Carlos de Apoquindo, luego de conocerse que el delantero no entra en los planes de Francisco Meneghini para la U en la temporada 2026.

En conversación con BOLAVIP, el ‘Mortero’ apuntó directamente al perfil futbolístico del atacante argentino, asegurando que no encaja en absoluto con la identidad histórica del conjunto cruzado. Para el ‘Mortero’, más allá de nombres o trayectorias, hay una línea de juego que en la UC no se transa.

Mortero Aravena le cierra las puertas de la UC a Leandro Fernández (Foto: Photosport)

“En el fútbol de la Católica no tiene ni una posibilidad porque por historia se ha caracterizado por jugar asociado, y lo menos que sabe hacer Fernández es jugar asociado”, afirmó sin rodeos el exvolante, marcando una diferencia clara entre el estilo del club y las características del jugador.

No encaja en la identidad histórica de la UC

Aravena profundizó en su análisis y reforzó su idea insistiendo en que el problema no es puntual, sino estructural: “El fútbol de la Católica por característica histórica ha sido un juego asociado y él no sabe asociarse con los compañeros”, reiteró.

Incluso, el exseleccionado nacional confesó su sorpresa por el recorrido reciente del delantero: “Me sorprendió que siquiera haya llegado a la U”, lanzó, evidenciando que nunca fue un jugador de su gusto ni por estilo ni por interpretación del juego colectivo.

También se dio el tiempo de derribar cualquier comparación con casos del pasado que sí resultaron exitosos en la precordillera. En particular, fue enfático al diferenciarlo de Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo que defendió la camiseta ‘Cruzada’ con buen rendimiento.

“No tiene comparación a lo que pasó con Barticciotto. Marcelo era un tremendo jugador. No está ni medianamente cerca”, sentenció Aravena, cerrando la puerta a cualquier paralelismo entre ambos futbolistas.

Así, el histórico ídolo de ‘La Franja’ fue categórico al descartar un eventual arribo de Leandro Fernández a Universidad Católica, dejando en claro que, más allá del mercado y las oportunidades, en San Carlos hay una identidad futbolística que, a su juicio, el delantero argentino simplemente no puede representar.

