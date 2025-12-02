Charles Aránguiz lo incendió todo contra la ANFP y el Sifup una vez terminado el encuentro entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido por la Fecha 29 de la Liga de Primera. El ‘Príncipe’ lanzó una ácida crítica a la ANFP y al Sindicato de Futbolistas tras asegurar que no tiene deseos de asistir a la Gala Crack de TNT Sports, donde se premia a los mejores del año.

Más tarde en zona mixta y con los ánimos un poco más calmados, el volante azul profundizó sus críticas contra ambos organismos al acusar poco apoyo a lo largo de la temporada, donde los universitarios cargaron con un exigente calendario entre torneos locales, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

“En general, siento muy poco apoyo para los equipos chilenos. Este año me tocó competir internacionalmente, con muchos viajes y desgaste, y nunca sentí que respaldaran realmente al club. Estoy en un equipo grande que hizo un esfuerzo enorme y aun así no vi apoyo ni de la dirigencia ni del SIFUP”, comentó Aránguiz.

Charles Aránguiz convirtió el gol del empate para la U ante Coquimbo (Photosport).

Por esa razón es que admitió tener pocas ganas de ir a la premiación. “Por eso no tengo muchas ganas de ir a esa linda gala a la que me están invitando. No estoy para darle la mano ni fingir sonrisas a personas que pudieron hacer mucho más durante el año. No sé si es falta de respeto, pero me sentí pasado a llevar junto a este gran club”.

Luego apuntó a la programación que sufrió la U entre el duelo con Lanús y el clásico ante la UC: “Representamos al país y aún así nos tocó jugar una llave durísima y a los tres días disputar un partido en cancha sintética a las 12… Volvimos de Argentina y tampoco nos dieron tres días para recuperar; tuvimos que viajar y jugar nuevamente a las 12. La UC tuvo un clásico un lunes a las ocho de la noche. Eso es apoyo, no estamos pidiendo ayuda”, criticó.

Datos clave…