Universidad de Chile tiene una importante oportunidad en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil recibió una sorpresiva noticia sobre uno de sus eternos anhelos: quiere salir de su actual club.

¿De quién se trata? Su nombre sonó con fuerza para incorporarse a las filas azules en distintos libros de pases. Sin embargo, en esta ocasión, la postura de Octavio Rivero es más que clara en Ecuador.

Según detalló el periodista Washington Sánchez a través de su cuenta de X, el delantero uruguayo desea abandonar Barcelona de Guayaquil. Anhela encontrar un nuevo rumbo para su carrera.

“De lo que sabemos, Octavio Rivero no va más en Barcelona SC. El que lo quiera debe poner lo que el club pretenda por su pase, más allá de los retrasos que se tenga con el ofensivo uruguayo”, señaló el comunicador.

En dicha línea, ratificó la inminente salida desde el gigante sudamericano con una información: la institución ya rastrea a un reemplazante en ofensiva. “Los amarillos buscarán un nuevo goleador“, cerró la publicación.

Octavio Rivero quiere salir de Barcelona SC. Una oportunidad para Universidad de Chile. (Imagen: Barcelona SC)

Octavio Rivero: el eterno anhelo de Universidad de Chile

Durante su reciente campaña, el atacante charrúa disputó una totalidad de 38 compromisos vistiendo la camiseta de Barcelona SC. En tales encuentros, anotó 14 goles y no entregó asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que su salida no sería gratuita: la directiva del conjunto ecuatoriano solo lo dejará partir por un beneficio económico.

En resumen:

Aunque Octavio Rivero fue el máximo artillero de su equipo en 2025, factores extrafutbolísticos han roto la relación con el club ecuatoriano: