Universidad de Chile, de la mano de Francisco “Paqui” Meneghini, se encuentra activa en el mercado de fichajes, buscando reforzar su plantel de cara a la temporada 2026.

Entre las prioridades del club, la ofensiva ha sido un foco principal, y el nombre de Octavio Rivero, actualmente en Barcelona de Guayaquil, ha vuelto a sonar con fuerza en los últimos días.

La posible llegada del delantero uruguayo ha generado expectativas y también comentarios sobre la insistencia de la dirigencia azul por concretar su incorporación, considerando que el ex Colo Colo ha sonado en más de un mercado de fichajes.

Sigue la teleserie de la U y el fichaje de Octavio Rivero | Franklin Jacome/Getty Images

¿Es una convicción u obsesión lo de la U con Octavio Rivero?

Frente a esta aparente “obsesión”, el gerente deportivo Manuel Mayo salió en conferencia de prensa a aclarar la postura del club, destacando que cada movimiento se realiza con planificación.

“Tú ocupaste la palabra obsesión. Me quedé pensando y creo que las obsesiones más que obsesiones son convicciones. No lo digo en ese caso específico, pero creer en algo, en cualquier cosa, si uno está convencido, puede verse como una obsesión, pero si resulta, puede ser visto como una convicción. Es más del lado del que se mire”, declaró en el Centro Deportivo Azul.

Con estas palabras, Mayo reafirma la postura de la U: cada fichaje se evalúa con criterio deportivo, buscando fortalecer al plantel de manera coherente y evitando decisiones apresuradas, incluso cuando se trata de jugadores altamente deseados por la institución laica.

En síntesis

Universidad de Chile analiza reforzar su ofensiva con Octavio Rivero, y ante los rumores de una supuesta “obsesión” por su fichaje, el gerente deportivo Manuel Mayo aclaró que más que obsesión, puede tratarse de una convicción firme del club.