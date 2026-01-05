Todo parece indicar que Universidad de Chile estaría empecinada en armar una delantera de lujo este 2026 bajo el mando de Francisco Meneghini. Si bien en las últimas horas se dio casi por hecho que Juan Martín Lucero arribará al CDA en los próximos días, ahora desde Ecuador revelan un movimiento letal de los azules por Octavio Rivero, quien estuvo en la órbita del club universitario el año pasado.

El delantero uruguayo con pasado en el fútbol chileno sería otro de los apuntados por la dirigencia de Azul Azul para reforzar el ataque del Romántico Viajero tras las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, quienes no lograron el rendimiento esperado en la temporada pasada.

Ahora, aprovechando el complejo escenario económico que el delantero uruguayo mantiene con Barcelona de Guayaquil —desde Ecuador aseguran que el club le adeuda más de 500 mil dólares—, Universidad de Chile estaría preparando una jugada de último momento para quedarse con los derechos de Rivero.

La U quiere a Octavio River para reforzar el ataque 2026 (Getty Images).

Según el sitio Ecuagol, la U pisó el acelerador y habría presentado una oferta por el atacante: “La dirigencia azul ya dio un paso concreto al presentar una oferta formal, aunque el escenario está lejos de resolverse y aparecen nuevos factores que complican la operación”, apunta el sitio.

“Pese a ser el primer club en avanzar oficialmente por el atacante, la U enfrenta un contexto complejo. La situación contractual del jugador con su actual equipo y la irrupción de intereses desde Colombia amenazan con alterar el curso de la negociación y obligan a los chilenos a esperar”, agregan.

En tanto, el sitio señala que programa Kamerino de Radio, habría revelado que a las oficinas del conjunto de Guayaquil llegó una propuesta por un millón de dólares, con la clara intención de cerrar el fichaje en el corto plazo, aunque todo dependerá de la resolución de la deuda que Barcelona mantenga con el futbolista de 33 años.

En resumen…