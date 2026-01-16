Universidad de Chile ya se prepara para lo que será la temporada 2026. En un año que disputarán 4 torneos, los azules ya tienen fecha para comenzar con el torneo chileno.

Los dirigidos por Paqui Meneghini recibirán a Audax Italiano en el Estadio Nacional el viernes 30 de enero a las 20:00 horas. Encuentro en el que posiblemente Eduardo Vargas tenga su re-debut con la camiseta azul y donde se enfrentará a su ex equipo.

A la espera de la llegada de Juan Martín Lucero a Chile, los azules se encuentran armando una delantera de temer. Ya que con las incorporaciones de Vargas y de Octavio Rivero, los azules de momento también cuentan con Lucas Assadi, quien aún no oficializa su salida oficial del club.

La U acumula 9 años sin ganar el Campeonato Nacional, siendo la última vez en 2017, y que con sus malas rachas en el torneo no han logrado bajar otra estrella.

Pero a pesar de eso, desde 2024 en adelante, que fue durante la llegada de Gustavo Álvarez al club, los azules tuvieron un alza enorme. Habiendo ganado la Copa Chile en 2024, y la Supercopa en 2025.

Universidad de Chile abrirá el campeonato recibiendo a Audax italiano

La ANFP también programó los horarios de todos los encuentros de la primera fecha de la Liga de Primera.

¿Cómo quedó la programación?

Viernes 30 de enero

20:00 horas: U. de Chile vs Audax Italiano (Estadio Nacional)

Sábado 31 de enero

12:00 horas: Limache vs. Colo Colo (Estadio Elías Figueroa Brander)

Limache vs. Colo Colo (Estadio Elías Figueroa Brander) 18:00 horas: Cobresal vs. Huachipato (Estadio El Cobre)

Cobresal vs. Huachipato (Estadio El Cobre) 20:30 horas: U. de Concepción vs. Coquimbo (Estadio Ester Roa)

Domingo 1 de febrero

12:00 horas: D. Concepción vs. O’Higgins (Estadio Ester Roa)

D. Concepción vs. O’Higgins (Estadio Ester Roa) 18:00 horas: D. La Serena vs. U. Católica (Estadio La Portada)

D. La Serena vs. U. Católica (Estadio La Portada) 20:30 horas: Palestino vs. Ñublense (Estadio M. La Cisterna)

Lunes 2 de febrero

20:00 horas: Everton vs. Unión La Calera (Estadio Sausalito)

En síntesis