Universidad de Chile ya se prepara para lo que será la temporada 2026. En un año que disputarán 4 torneos, los azules ya tienen fecha para comenzar con el torneo chileno.
Los dirigidos por Paqui Meneghini recibirán a Audax Italiano en el Estadio Nacional el viernes 30 de enero a las 20:00 horas. Encuentro en el que posiblemente Eduardo Vargas tenga su re-debut con la camiseta azul y donde se enfrentará a su ex equipo.
A la espera de la llegada de Juan Martín Lucero a Chile, los azules se encuentran armando una delantera de temer. Ya que con las incorporaciones de Vargas y de Octavio Rivero, los azules de momento también cuentan con Lucas Assadi, quien aún no oficializa su salida oficial del club.
La U acumula 9 años sin ganar el Campeonato Nacional, siendo la última vez en 2017, y que con sus malas rachas en el torneo no han logrado bajar otra estrella.
Pero a pesar de eso, desde 2024 en adelante, que fue durante la llegada de Gustavo Álvarez al club, los azules tuvieron un alza enorme. Habiendo ganado la Copa Chile en 2024, y la Supercopa en 2025.
La ANFP también programó los horarios de todos los encuentros de la primera fecha de la Liga de Primera.
¿Cómo quedó la programación?
Viernes 30 de enero
- 20:00 horas: U. de Chile vs Audax Italiano (Estadio Nacional)
Sábado 31 de enero
- 12:00 horas: Limache vs. Colo Colo (Estadio Elías Figueroa Brander)
- 18:00 horas: Cobresal vs. Huachipato (Estadio El Cobre)
- 20:30 horas: U. de Concepción vs. Coquimbo (Estadio Ester Roa)
Domingo 1 de febrero
- 12:00 horas: D. Concepción vs. O’Higgins (Estadio Ester Roa)
- 18:00 horas: D. La Serena vs. U. Católica (Estadio La Portada)
- 20:30 horas: Palestino vs. Ñublense (Estadio M. La Cisterna)
Lunes 2 de febrero
- 20:00 horas: Everton vs. Unión La Calera (Estadio Sausalito)
En síntesis
- Debut oficial: Universidad de Chile abrirá el Campeonato Nacional 2026 frente a Audax Italiano este viernes 30 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
- Delantera estelar: El equipo de “Paqui” Meneghini prepara un ataque de renombre con el posible re-debut de Eduardo Vargas, sumado a Octavio Rivero y la espera de Juan Martín Lucero.
- Fin de la sequía: Tras ganar la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, los azules buscan romper la racha de 9 años sin ganar el título de Primera División.