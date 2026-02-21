Universidad de Chile cuenta las horas para enfrentar a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. En esta ocasión, el conjunto azul sorprendió con su lista de citados.

Con tal de conseguir su primera victoria en el certamen local, Francisco Meneghini movió la pizarra y tendrá dos importantes retornos entre sus nominados.

El caso más llamativo es el de Marcelo Díaz, que volvió a ser considerado tras superar su recuperación por una intervención quirúrgica. Aún no realiza su estreno en la temporada.

Una situación similar es la que vive Felipe Salomoni. Ya se mantuvo fuera por dos encuentros debido al castigo que recibió tras ser expulsado vía tarjeta roja directa ante Audax Italiano.

Por contraparte, Universidad de Chile no contará con Octavio Rivero ni Marcelo Morales. ¿La razón? El delantero se ausentará por una lesión y el lateral izquierdo sigue en su preparación física.

Marcelo Díaz volvió a ser citado en Universidad de Chile.(Imagen: Photosport)

La lista de citados de Universidad de Chile

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli .

. Defensas: Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Bianneider Tamayo .

. Mediocampistas: Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Nicolás Fernández, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Lucas Romero, Diego Vargas y Felipe Salomoni .

. Delanteros: Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Dicho partido entre azules y tomateros, válido por la Liga de Primera, está programado para este domingo 22 de febrero. Se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

