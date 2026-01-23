Universidad de Chile tiene nuevos movimientos confirmados en el mercado de fichajes. Esta vez, el conjunto estudiantil se inclinó por sumar partidas: dos jugadores emigrarán juntos rumbo a la Primera B.

¿Dónde recalarán? Ambos serán refuerzos de Unión San Felipe. El cuadro del Aconcagua los recibirá con los brazos abiertos para que sumen más experiencia en el profesionalismo.

Según informó Primera B Chile, esos son los casos Benjamín Aravena y Fernando Osorio Sanguinetti. Tanto el delantero como el mediocampista saldrán de la escuadra laica en este período.

“Jugadores que no serán considerados por el cuerpo técnico azul para el presente año y que buscarán mayor continuidad en Unión San Felipe, club que sigue reforzándose con miras a ser competitivo en la categoría“, destacó el medio.

“Se incorporan al proyecto encabezado por Luis Landeros, quien continúa armando el plantel con una mezcla de juventud y experiencia, pensando en una campaña donde Unión San Felipe buscará ser protagonista”, agregó.

Benjamín Aravena y Fernando Osorio jugarán en Unión San Felipe. (Imágenes: Club Universidad de Chile)

Los jugadores que saldrán de Universidad de Chile

Cabe consignar que Benjamín Aravena aún no debuta profesionalmente. Si bien ha formado parte del elenco universitario, sigue esperando por minutos en el equipo que lo forjó.

Por su parte, Fernando Osorio Sanguinetti concluyó un préstamo en Provincial Osorno. En tal institución, logró disputar 14 encuentros desde su arribo en abril de 2025: anotó un gol.

