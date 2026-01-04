Universidad de Chile sigue tomando importantes determinaciones en el mercado de fichajes para la temporada 2026. Esta vez, el conjunto laico se inclinó por el adiós de una figura que fue vendida al extranjero.

Si bien ya estaba a préstamo en Argentina, en esta ocasión se confirmó su permanencia definitiva en dicho país. Ese es el caso de Emmanuel Ojeda: su opción de compra fue ejecutada.

Así lo confirmó el nuevo dueño de sus servicios, Huracán, a través de redes sociales. El elenco bonaerense anunció la adquisición de la totalidad de su carta y entregó el monto que tuvo que desembolsar.

“El Club comunica que se le compró el 100% del pase al jugador Emmanuel Ojeda en 480.000 dólares (incluye 100.000 del préstamo anterior) y que además firmó un nuevo contrato hasta diciembre de 2028″, lanzó.

De este modo, el futbolista de 28 años se desvincula definitivamente de Universidad de Chile tras más de tres años. Arribó a mediados de 2022 desde Rosario Central.

Emmanuel Ojeda dejó de pertenecer a Universidad de Chile: fue vendido a Huracán. (Imagen: Club Huracán)

El paso de Emmanuel Ojeda por Universidad de Chile

Durante su estadía en los azules, el mediocampista jugó 60 compromisos. En dichos encuentros, anotó un gol y entregó cinco asistencias: se coronó campeón de la Copa Chile 2024.

En tanto, desde su llegada a Huracán a principios de 2025, ha disputado 37 partidos. Por el momento, suma dos tantos y dos asistencias. Ya escribe una nueva historia tras la cordillera.

