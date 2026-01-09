El día de ayer se confirmó oficialmente la salida de Leandro Fernández de Universidad de Chile. Tras ser cortado bruscamente por el nuevo técnico, Paqui Meneghini, el delantero jugará volverá a su país y jugará en Argentinos Juniors junto al ex Colo Colo, Brayan Cortés, en la temporada 2026. Ante esta situación el referente azul, Cristián Castañeda, entregó su opinión sobre la salida.

En diálogo con BOLAVIP CHILE, el multicampeón con la U, se refirió a las críticas que iba a recibir el nuevo técnico por provocar la salida del argentino. “La hinchada se te va encima, pero también hay otra parte que no, por eso para mí es una apuesta”, comentó el ex defensor azul.

Múltiples reacciones hubo de parte de la hinchada bullanguera, llegando al punto en que la barra de “Los de Abajo” lanzara un comunicado. En esta publicación realizada a través de Instagram, los azules manifestaron su total rechazo frente a la salida del Lea.

“A veces hay que tomar determinaciones, lo importante es que lo sepa reemplazar bien”, agregó Castañeda. Dejando la incógnita para el pueblo azul de si el próximo delantero que llegue a la U, podrá reemplazar de buena manera a Fernández.

Dos ex Colo Colo, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, son los apuntados para la delantera azul. Ambos a solo una firma de convertirse en nuevos jugadores de Universidad de Chile para el 2026.

Leandro Fernández no seguirá en Universidad de Chile.

El argentino y el uruguayo tendrán que reemplazar las vacantes que dejaron Leandro Fernández, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra. Quienes fueron los principales goleadores azules en 2025. Esto sin contar a Lucas Assadi, quien no se sabe si llegará finalmente a Atlético Mineiro.

¿Cómo le fue al Lea en la U?

El nacido en Santa Fe, llegó a inicios del 2023 a Universidad de Chile. En su paso por los azules disputó 100 encuentros, en los cuales logró marcar 33 goles y entregar 23 asistencias. Convirtiéndose en el mayor creador de ocasiones de gol en la U desde su llegada. Y también siendo el club en el que mejor huella ha dejado.

