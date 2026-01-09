Esta semana podría haber novedades con los refuerzos en Universidad de Chile, donde de momento la única incorporación oficial para la temporada 2026 es la de Eduardo Vargas quien ya entrena en el CDA.

El conjunto azul espera sumar más jugadores en ataque y, en esa línea, fue la periodista Verónica Bianchi quien le entregó importantes noticias a los hinchas de Universidad de Chile quienes están expectantes con las incorporaciones.

“La información que yo tengo va de la mano con la posible llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile y que tendría final feliz para la U”, abrió diciendo en el programa No Es Para Tanto de TNT Sports.

Rivero vuelve al fútbol chileno. | Foto: Photospot

En esa línea, complementa diciendo que “La U ha podido sellar la contratación del jugador, a falta de los exámenes médicos que se realizará este viernes. Este sábado llegaría Octavio Rivero a Chile para ponerse la camiseta de Universidad de Chile”.

“Día viernes los chequeos en Uruguay y el sábado viaja a Chile para ser presentado en los próximos días. Entiendo que no sería un contrato por menos de dos años, que sería lo que motivó al jugador”, agregó.

Así las cosas, Octavio Rivero volvería al fútbol chileno para defender la camiseta de Universidad de Chile y transformarse en el segundo refuerzo de los azules para una temporada en donde tendrán que enfrentar 4 torneos.

En síntesis

Octavio Rivero se realizará exámenes médicos este viernes en Uruguay para unirse a la U.

El delantero uruguayo llegaría a Chile este sábado para firmar un contrato de dos años.