Universidad de Chile dio inicio a lo que fue su temporada 2026, en donde los dirigidos por Francisco Meneghini no pasaron de una pobre igualdad sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Dentro de este duelo, en el conjunto azul se vivió una tarde para el olvido por lo que fueron las expulsiones, en la que la primera de estas fue la del defensor Felipe Salomoni, quien fue suspendido por dos fechas.

Tras lo que fue este hecho, la periodista Verónica Bianchi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports yle dejó un mensaje importante a Felipe Salomoni, quien puede perder terreno en su lucha por la titularidad tras la llegada de Marcelo Morales.

“Yo creo que él es un jugador que no tiene el puesto asegurado, entonces esto (su expulsión) por supuesto que lo perjudica aún más”, remarcó.

Salomoni recibió dos fechas de suspensión | Foto: Photosport

Concluyendo, Bianchi le avisa a Salomoni que el crédito se le puede acabar en la Universidad de Chile con el retorno de Marcelo Morales, quien puede aprovechar la ausencia del argentino y ganar bonos para quedarse con la titularidad en la formación azul.

“Llegó Marcelo Morales, que entiendo que se tiene que poner a punto, quizás se va a demorar algunas semanas, pero si Morales hubiera estado listo para jugar, lo pierde (el puesto)”, cerró.

En Síntesis