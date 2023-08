La derrota ante O’Higgins por cinco a dos, dejó una sensación terrorífica en la interna de Universidad de Chile porque ya suman cuatro caídas consecutivas en el Campeonato Nacional y el equipo entró en una zona muy complicada.

Responsabilidades compartidas, donde los jugadores que dirige Mauricio Pellegrino también tienen su cuota importante de culpas y por tal razón, este martes pese a tener libre, la programación se varió y tuvieron que entrenar en el CDA.

Niveles bajos y jugadores que no aprovecharon la oportunidad de ser titulares. Uno de ellos fue el lateral derecho Yonathan Andía, quien reemplazó al lesionado Juan Pablo Gómez, pero que no estuvo a la altura y su rendimiento fue más bien paupérrimo.

Sin embargo, el Cachorro se hizo presente sobre el final del compromiso, con un cambio de frente que no demoró nada en hacerse viral, pero no por la calidad, si no porque el balón terminó en un lateral para el rival al lado del banderín del córner. Vergonzoso.

Las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar desde las burlas hasta la rabia que sintieron los seguidores azules con el desempeño del ex Unión La Calera y por cierto, con esa particular jugada, donde algunos, hasta, lo quieren fuera de la U.