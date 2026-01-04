Universidad de Chile ha hecho noticia en las últimas horas tras lo que fue el anuncio del atacante nacional, Eduardo Vargas como su nuevo refuerzo de cara al 2026, gestando el anhelado retorno de ‘Turboman’ al club de sus amores.

El goleador de la U en la Copa Sudamericana 2011 logró su vuelta al club y para el 2026 está llamado en ser una de las grandes figuras en el ataque de los ‘Azules’ para lo que son los objetivos tanto a nivel nacional como internacional.

Hace unos instantes, desde la cuenta oficial de la U en Instagram dieron a conocer un emotivo y divertido reencuentro de Eduardo Vargas con uno de sus grandes ex compañeros en el club y la Selección Chilena: Marcelo Díaz.

“Ohh jojo que estay viejo hue…”, fue lo que primero dijo Díaz al observar a Vargas, luego este último le respondió “jajaja más que vo no”, generando risas entre ambos y luego estrecharon un fuerte abrazo en lo que es este gran reencuentro.

Vargas y Díaz tuvieron un divertido reencuentro | Foto: PHOTOSPORT

Tanto Eduardo Vargas como Marcelo Díaz deberán presentarse junto a todos sus compañeros en el Centro Deportivo Azul este lunes 5 de enero para iniciar el proceso de Francisco ‘Paqui’ Meneghini en la Universidad de Chile.

VIDEO: REVISA EL DIVERTIDO REENCUENTRO