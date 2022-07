Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy será un gran día, con eventos inesperados y aventuras positivas. Aprovecha esta buena estrella para utilizarla a tu favor en los asuntos que quieras resolver, ya sea en lo laboral o en lo familiar. Los sueños son para cumplirlos y no pares de luchar por ellos, que están más cerca de lo que parecen.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Durante este día quizás habrá algunos asuntos que te inquieten en tu interior, problemas que tal vez no han sido encarados en su debido momento y que hoy te persiguen. La mugre bajo la alfombra siempre termina saliendo a la luz y es mejor barrerla antes que se acumule demasiada.

Géminis (mayo 21-junio 21)

En esta jornada las buenas energías estarán cargadas en el plano laboral y económico, puede ser que ese tan anhelado ascenso al fin llegue o que te llamen de aquel trabajo al que postulaste. Solo hay que estar preparado para encarar con optimismo todo lo que se venga, porque será algo bueno.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Eres una persona que ilumina a tu entorno con tu alegría y la felicidad que irradias. Lamentablemente todos sabemos que no se puede sonreír siempre, aunque hoy sí será ese día. Aprovecha tu luz para guiar a las personas de tu alrededor que quizás no tienen la misma fortuna que tú y que no lo están pasando bien.

Leo (julio 23-agosto 22)

Estás en un buen momento en lo personal, pero no descuides los estudios que serán el camino que el día de mañana de podrá dar una mejor condición de vida. Confía en quienes te rodean, que si te dicen las cosas no es para molestarte, es porque te quieren y se preocupan de tu bienestar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

En este día vivirás una noticia inesperada en el trabajo, pero que será muy buena para tu situación económica. Por lo que tanto has luchado al fin rinde sus frutos, demostrándote una vez más de lo que eres capaz cuando confías en tus capacidades. Nunca dudes de ellas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Sueles ser una persona relajada y que actúa con cordura cada vez que hay un contratiempo, pero hay veces en las que se hace necesario levantar la voz para que no te pasen a llevar ni a ti, ni a los tuyos, solo debes saber realizarlo en el momento indicado para que la situación no pase a mayores.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Eso con lo que tanto has soñado está muy cerca de concretarse, solo debes saber moverte con tranquilidad y todo se dará como lo habías imaginado. Siempre es mejor esperar a que todo se haga realidad para que le puedas contar tu alegría a los demás.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tendrás por delante un día en el que los planetas jugarán a tu favor, por lo que no dejes que algunas dudas o temores del pasado invadan el buen presente que estás viviendo. Lo pasado pisado, hoy estas en un gran momento para dar aquellos pasos que hace un tiempo parecían imposibles.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

La luna brilla en tu signo y entrega buenos aspectos sobre lo que viene a futuro. Esto hará que te sientas muy bien y puedas ver las cosas de un punto de vista más positivo. Aprovecha este escenario optimista para disfrutar y valorar aquellos malos momentos que por fin ya han pasado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Se viene una situación sorpresiva que te entregará mucha alegría en todos los ámbitos de la vida. Estás en el presente perfecto para que el destino te comience a pagar por todas las batallas a las que has sobrevivido exitosamente. Las cosas comienzan a ir bien.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Aleja todas las malas vibras que te rodean, que se transforman en malos pensamientos que no te aportan nada bueno y que te nublan de todo lo positivo que estás haciendo. Si lo estás pasando mal en el trabajo, haz algo al respecto. Eres muy valioso tanto en el sentido humano, como en el profesional para estar donde no te merecen.