Cristian Barrios es una de las grandes figuras de América de Cali en el actual campeonato, destacándose en cada uno de los encuentros con su velocidad, precisión y también definición, como lo mostró en el clásico ante Atlético Nacional, en donde anotó dos goles y se llevó todos los elogios de los aficionados.

El delantero es el hombre del momento en el club ‘escarlata’, es por esto que ha salido a hablar de su actualidad en el equipo, lo que ha sido su papel en el proyecto de Lucas González, las puertas que le cerraron algunos equipos, pero también hizo una muy dura revelación sobre su vida personal, la cual entristeció a todos los seguidores americanos, que no sabían del hecho.

“El profe Lucas tiene una idea de juego muy interesante, es un profe muy estudiado y eso nos ha servido mucho a nosotros. La intención de nosotros de respaldar el proceso no fue casualidad, sino porque sabíamos la clase de técnico que teníamos y que podíamos perderlo a él. El profe Lucas estudia muy bien los rivales y a cada uno le saca una conclusión nueva y eso nos ayuda a nosotros dentro del campo. Las cosas se hacen más fácil porque el profe Lucas nos da las indicaciones de la mejor manera”, dijo Barrios, en una entrevista para el Diario AS Colombia.

El fallecimiento de su hijo

En medio del buen momento que vive, Cristian hizo una revelación que sorprendió a mucho y que muy pocos conocía, debido a que aseguró que su festejo mirando al cielo, se debe porque hace algunos meses, falleció su pequeño hijo de dos meses, hecho por el que pasó días muy difíciles, pero en el que sus compañeros Adrián Ramos y Edwin Cardona lo ayudaron a levantarse.

“Siempre que me arrodillo antes de entrar al campo de juego o cuando hago un gol. Siempre le pido a Dios que me dé fortaleza, inteligencia y que me acompañe en cada partido. En cada gol, se los dedico a él y al angelito que tengo el cielo porque sufrí la perdida de mi hijo”, contó el talentoso atacante en AS, palabras que han conmovido a los hinchas americanos en las redes sociales.

Los números de Barrios en la actual temporada

Cristian Barrios es uno de los goleadores de América en la actual Liga Colombiana II-2023 con cinco goles, los mismos que lleva Adrián Ramos y Andrés Sarmiento, por lo que la lucha por ser el mayor anotador del equipo sigue vigente, noticia muy positiva para el equipo, debido a que tiene varias opciones para anotar.

Además, Barrios completó con el doblete ante Atlético Nacional, once goles en lo que va del año 2023, diez de ellos por el campeonato, el otro fue por la Copa Colombia, precisamente contra el ‘verdolaga’, por lo que los antioqueños es una de las víctimas favoritas para el talentoso futbolista.