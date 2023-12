América de Cali sufrió un fuerte golpe este viernes tras el sorpresivo anuncio de Adrián Ramos que le dijo adiós al club de sus amores. El máximo ídolo se despidió de la hinchada a través de un video que se publicó en las redes sociales del club, dándole punto final a una historia llena de amores, goles, títulos, alegrías, también algunas tristezas, pero siempre de mucha pasión y fervor por la ‘mechita’.

“Siempre recibí mensajes de aliento y de cariño. Me voy muy agradecido. Vivimos momentos muy felices. Siempre me quedaré con eso de la hinchada”. Fueron las palabras con las que Adrián Ramos se despidió del América de Cali, equipo en el que se convirtió en ídolo absoluto. También aseguró que siempre los llevará en el corazón como una institución en la que fue feliz.

La salida de Adrián Ramos del América no gustó en la hinchada y tampoco en gran parte del periodismo. Iván Mejía, quién ya no ejerce en medios de comunicación, pero que sí opina en sus redes sociales, se refirió al tema y, como es costumbre, no tuvo filtros al momento de escribir y le dio con todo a Tulio Gómez, máximo accionista de la institución vallecaucana.

La crítica de Iván Mejía a Tulio Gómez tras la salida de Adrián Ramos

Iván Mejía no perdonó la salida de Adrián Ramos y aseguró que con los ídolos no se juega, insinuó que Tulio Gómez no es hincha del América de Cali y que, prácticamente, toma al club como un negocio: “Tulio, el último que cierre la puerta. Con los ídolos no se juega. Tulio, puede ser multimillonario pero usted no es americano usted es un mercader del fútbol”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por ahora, el máximo accionista del América no se ha pronunciado al respecto. Lo último que había hablado sobre Adrián Ramos y su futuro en el club era que seguiría hasta que él quisiera, por lo que daba a entender que se mantendría por lo menos hasta 2024. Incluso dijo que si quería como entrenador, sus deseos y sueños se podrían cumplir en el equipo de sus amores. Al final, no fue así y todos están a la espera de lo que será de Adrián Ramos, quien al parecer jugará en otro equipo.

Adrián Ramos y su relación con América de Cali

Con esta despedida, parece que Adrián Ramos da por cerrada su etapa como futbolista en América de Cali. Allí debutó, lanzó su carrera a la élite y volvió para ser campeón. Cumplió absolutamente todo lo que tenía en mente cuando decidió regresar a Colombia para vestir la camiseta del club que ama. No dejó ninguna deuda pendiente. En la cancha entregó su profesionalismo, nunca protagonizó problemas con sus rivales y dio ejemplo a sus compañeros.