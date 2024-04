Sobre el tiempo de adición se dio una jugada polémica en la que no se sabe las razones del juez para anular el gol que le daba la victoria al América de Cali. Adrián Ramos recibió un pase filtrado, el árbitro sancionó una falta antes de que se presentará un autogol por parte del Deportivo Pasto. No hubo revisión en el VAR y al parecer tampoco un llamado para que la revisara .

Por otra parte, Tulio Gómez se expresó en las redes sociales y contó las medidas que se tomarán para evitar al máximo los errores arbitrales. El máximo dirigente del América de Cali se une a la solicitud de Once Caldas.

América de Cali falló contra Deportivo Pasto, llegaba con toda la presión posible y la obligación de quedarse con los tres puntos, pero las cosas no salieron bien y terminó igualando sin goles y jugando para otros equipos. El partido tuvo serios errores arbitrales, que parece ser un tema cada vez más complicado en el fútbol colombiano. Tras el 0-0 en el Pascual Guerrero, el volante Harold Rivera habló en zona mixta y se refirió a las decisiones de los árbitros que perjudicaron al club ‘Escarlata’.

