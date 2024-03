América de Cali no pasa por una buena actualidad, debido a los pésimos resultados de los últimos compromisos, los cuales lo tiene por fuera del grupo de los 8 de la Liga Colombiana I-2024, pero lo que más inquieta a los aficionados es el pobre rendimiento en el terreno de juego, es por esto que algunos ya están pidiendo la salida del técnico César Farías.

El entrenador venezolano tuvo una muy buena presentación en la goleada a Atlético Nacional en la segunda jornada, pero de ahí en adelante no han sido buenos los partidos y solamente le pudo ganar a Patriotas, de resto perdió contra el Deportes Tolima, Millonarios y La Equidad, y empató con Envigado y Atlético Bucaramanga.

Tulio Gómez respaldó a César Farías

Ante los reclamos de algunos aficionados que piden que Farías no siga al mando del América, el mayor accionista de la institución, Tulio Gómez, habló en una entrevista con el periodista ‘Petiso’ Arango, allí se refirió a la actualidad del equipo, en donde aseguró que no se está viviendo una crisis y el entrenador venezolano seguirá al mando de la plantilla.

“Marcela Gómez (la presidenta) trabaja en Cascajal y César Farías trabaja en Cascajal, allá se ven todos los días. Y para que quede claro: nos la vamos a jugar con Farías. Nosotros no vamos a cambiar de entrenador cada 6 meses. Si Farías no levanta esto, nadie lo levanta. Tiene 30 años de experiencia, es técnico de selección, entrena bien. No inventa. Nos la vamos a jugar por él, así de sencillo. No podemos estar cambiando técnico cada 6 meses. Tenemos un técnico que conoce, que sabe. Vamos a respaldarlo”, dijo Gómez.

¿Han hablado con otros técnicos en América de Cali?

El directivo del cuadro ‘escarlata’ también se refirió a los rumores de los últimos días, en donde se ha asegurado que desde el club ya estarían hablando con otros entrenadores, para que no los agarre con sorpresa una posible salida de Farías, en el caso de que los resultados no se den, tema que desmintió tajantemente.

“Los resultados no se nos están dando, pero para nada estamos en crisis. Las crisis son externas. Lamentablemente en Cali hay mucho tóxico de las redes sociales que se inventan unos chismes. Hablaron de una reunión con Farías, de un ultimátum, que venía Jersson, que venía Suárez, que viene Zubeldía”, expresó el dirigente.