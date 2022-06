Egan Bernal se ha ganado halagos y críticas por su drástica postura política que ha dado a conocer por medio de sus redes sociales, tema que llevó a que algunas personas vandalizaran el mural que le había hecho en su homenaje en el municipio de Zipaquirá.

El pedalista colombiano reapareció en su cuenta de Twitter, para enviar un mensaje por los ataques que ha recibido, asegurando que hace poco por poco muere en el accidente, por lo que no lo perturban.

"A quienes están preocupadas por los “ataques” que he recibido, con amor les digo. Hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos", dijo Egan.

Cabe recordar que Bernal realizó fuertes pronunciamientos contra el presidente electo Gustavo Petro, lo que generó que muchos de los seguidores del dirigente político le respondieran fuertemente.