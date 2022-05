No paran las pruebas para Egan Bernal y su familia. Su mamá, Flor Marina Gómez, confesó la delicada enfermedad que padece. A través de un emotivo video, comenta que fue diagnosticada con cáncer de seno. Unos meses más que complicados ya que a principio de año 2022, el ciclista padeció un duro accidente de tránsito.

Cabe recordar que Egan Bernal tuvo que ser sometido a diferentes cirugías e intervenciones quirúrgicas tras el terrible choque con un bus cerca de Bogotá. Luego de los delicados tratamientos, comenzó la ardua recuperación en la casa hasta que pudo viajar a Europa y ya entrena con el Team Ineos. Se espera que pronto vuelva a competencia.

Mientras esto pasa con Egan Bernal, su mamá, desde Colombia, anunció que padece cáncer de seno, difícil reto para esta familia. A través de las redes sociales, Flor Marina Gómez dedicó unas sentidas palabras y relató lo que padece con su situación de salud, enfermedad que ya está siendo tratada por especialistas.

"Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto por que sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mi y se que si Dios me puso esta prueba es por que la puedo superar", dijo la madre de Egan Bernal.

"No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy, deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa", agregó Flor Marina Gómez.