Pese a que no es el mejor colombiano en el ranking, sí se destaca su ascenso, pues subió 46 posiciones y ahora el campeón del Tour de Francia y Giro de Italia está en la casilla 140 con 682 puntos.

En las últimas horas, se publicó la actualización del ranking UCI y la verdad es que las noticias sobre Egan Bernal son las mejores, pues escaló y da la sorpresa en medio del pelotón internacional. Todo se debe a que no solamente participó de algunas carreras a comienzo de año, sino que también compitió y luchó por victorias etapa y clasificación general. Este tipo de situaciones no han pasado por alto en los rivales, que esperan grandes sorpresas con el colombiano.

Y es que Egan Bernal, si no fuera por el lamentable accidente que tuvo a los alrededores de Bogotá, debería estar mano a mano con los mejores de la actualidad como Remco Evenepoel, Primož Roglič o Tadej Pogačar. Tiene talento para ganar las grandes y ya es campeón del Tour de Francia. Parece que está de vuelta y a medida que pasan los meses, se le ve en mejor forma.

