El periodista argentino Pablo Carrozza no cree en la Selección Colombia en la previa de la final y le dice "débil".

“Entendemos que Colombia no pierde hace mucho tiempo, que tiene buenos jugadores, que Luis Díaz juega bárbaro, que James Rodríguez tiene una pegada formidable y todo lo bueno, pero hay colombianos que tienen soda en la cabeza y cuando estaban ganando un partido chivísimo (duro), aparece Muñoz para hacerse echar de una manera tonta e infantil”, dijo Carrozza, tratando de resaltar las cosas buenas de Colombia.

El periodista argentino Pablo Carrozza, siempre muy crítico y ácido con la Selección Colombia y fútbol colombiano, aún no cree en la máquina de Néstor Lorenzo. De inmediato le dio el favoritismo a la Selección Argentina de Lionel Messi.

Néstor Lorenzo acumula 28 partidos sin perder en su era y está ante el juego de la historia. Dato que no pasa desapercibido en Lionel Messi y la Selección Argentina, que se alista para el trascendental juego en Miami. Al frente está James Rodríguez, Luis Díaz y una banda que tiene hambre de título y no se la colocará fácil. Pese a este buen andar, hay algunos especialistas argentinos que ‘bajan la caña’, omiten el presente colombiano y llaman “débil” a la ‘Tricolor’.

Es la primera final del entrenador Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Es algo especial, debido a que se medirá ante su país de origen. Hasta el momento, la campaña del estratega es impecable y cumple con un buen torneo. No es un secreto que encontró el equipo ideal en medio de largas listas de pre-convocados. Para muchos, es uno de los que mejor juega en esta Copa América y Argentina no la tendrá fácil.

