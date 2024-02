La Comisión Arbitral destituirá a los encargados del VAR del Envigado vs. América

Polémico momento para el fútbol colombiano luego del penalti que el VAR, el AVAR y el juez central Ferney Trujillo le dieron al Envigado en el partido contra América de Cali, por la séptima fecha de la Liga Colombia I-2024. El partido se disputó en el Polideportivo Sur y finalizó 1-1.

Parecía victoria 1-0 para América de Cali, pero en los minutos finales las cosas cambiaron, no por errores del equipo rojo, autogol o virtudes del Envigado, sino por una decisión arbitral que es tendencia y tiene a muchos en las redes sociales hablando de “robos” y “atracos”.

Hasta Tulio Gómez, máximo dirigente del América, se pronunció: “Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un penal clarísimo y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo. Árbitro central y los del VAR, culpables. Estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”, dijo Tulio en la red social X. Y agregó: “Nos atracaron en Envigado. Nos negaron un penalti legal y luego nos pitan uno que no existe”, agregó en el programa de radio ‘La Banda Deportiva’.

Pareciera que los jueces determinaron una supuesta sujeción en el área de América. El árbitro central Ferney Trujillo fue notificado por el VAR, el juez fue a la pantalla y se tomó la decisión de pitar el cobro. Bayron Garcés tomó la pelota y remató para dejar sin posibilidades al venezolano Joel Graterol. 1-1 final.

Suspensión para el VAR del polémico Envigado vs. América

Según El Tiempo, la Comisión Arbitral determinó que el VAR del juego, Heider Castro, y el AVAR, Mauricio Mercado, no serán tenidos en cuenta para los demás partidos de la temporada del fútbol colombiano. Ambos se bajan de las competiciones oficiales de la Dimayor y de la disposición de la Federación Colombiana de Fútbol por el grave error que se habría cometido en el penalti a favor del Envigado.

Mercado, en la mira del FPC

Cabe recordar que Mauricio Mercado estaba sancionado desde hace seis meses, luego de que estuviera a cargo, precisamente, de un Envigado vs. América en 2023, partido que terminó 0-0. En medio de las acciones de ese partido, Mercado decidió no sancionar una mano muy clara a favor de América en aquel juego del pasado 6 de septiembre.

Tras pagar la suspensión, la Comisión Arbitral volvió a llamarlo y lo designó de nuevo para un Envigado vs. América, desde el AVAR. Pero, nuevamente, cayó en errores e imprecisiones que forzaron otra suspensión.

