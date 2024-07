Fue la nota amarga de un partido muy bien jugado. ¡De eso no hay dudas! La Selección Colombia empató con Brasil en el último encuentro de la fase de grupos, clasificó como primera del Grupo D y evitó a Uruguay en los cuartos de final. Sin embargo, un jugador titular indiscutido como lo es Jefferson Lerma no podrá estar en el partido contra Panamá en cuartos por llegar a la segunda tarjeta amarilla en la Copa América 2024. El entrenador Néstor Lorenzo no dudó en hablar del tema.

¡A los hechos! Colombia saltó a la cancha del estadio Levi’s con tres jugadores, Lerma, Richard Ríos y Jhon Córdoba, que tenían una tarjeta amarilla y en el caso de ser amonestados contra Brasil se iban a perder el partido por los cuartos de final de la Copa América. La decisión de Lorenzo fue no cuidarlos porque la Tricolor se jugaba el liderato del Grupo D, pero en 27 minutos se confirmó que perdió al volante de marca para el encuentro contra Panamá.

Brasil se puso arriba con un golazo de tiro libre Raphinha al minuto 12 del primer tiempo y el partido del 2 de julio empezó a subir de temperatura. La primera polémica llegó luego de que le anularan un gol de cabeza a Dávinson Sánchez. Ya se publicó la prueba que demostraría si estuvo bien anulado.

El partido empezó a disputarse más que jugarse y al minuto 26 del primer tiempo llegó la mala noticia para la Selección Colombia. Se formó un encontronazo entre los jugadores colombianos y los de Brasil, y ahí llegó Jefferson Lerma para defender a los suyos. Sin embargo, su reacción le iba a salir cara y Néstor Lorenzo lo dejó bien claro.

Jefferson Lerma en Colombia vs. Brasil. (Foto: Imago)

El árbitro Jesús Valenzuela le sacó tarjeta amarilla a Lerma y al acumular dos amonestaciones se pierde el partido de cuartos de final contra Panamá del sábado 6 de julio a las 5:00 P.M. Mientras se define si Kevin Castaño o Matheus Uribe es el reemplazante, el entrenador de la Selección Colombia dejó en claro que esta situación se pudo evitar.

El mensaje de Lorenzo a Lerma por la amarilla que lo sacó de cuartos de final

“Lo de la amarilla de Lerma se podía evitar. Son las cosas que hablamos muchísimo en el seno del plantel, por eso digo que esa amonestación que se puede evitar fue la nota amarga del día. Hablamos muchísimo sobre eso, te lo puedo asegurar. Son reacciones instintivas que hay que dominar mejor”, dijo Néstor Lorenzo en conferencia de prensa.