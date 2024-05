La lista de convocados de la Selección Colombia está por salir y hay mucha expectativa por los nombres que elegirá Néstor Lorenzo para la Copa América 2024. Las declaraciones recientes de Radamel Falcao han abierto el debate entre los hinchas y Carlos Antonio Vélez se ha quejado por la ausencia del ‘Tigre’ y la presencia de James Rodríguez.

Néstor Lorenzo tiene 26 cupos por definir para la Copa América 2024 y, si bien hay muchos puestos en disputa, hay algunos nombres que parecen fijos y otros que están prácticamente descartados. Uno de los inamovibles del plantel sería el capitán, James Rodríguez.

James no está teniendo un buen momento en su carrera. Desde su llegada a Sao Paulo, el volante colombiano ha tenido pocos minutos de juego, tanto por su condición física como por decisión técnica. Independientemente de esto, parece tener un puesto asegurado en la lista.

En una entrevista reciente con CNN, Radamel Falcao se dio por descartado de la convocatoria justamente por su falta de actividad. Por este motivo, algunos han puesto en discusión el por qué no se toma en cuenta al delantero y sí al futbolista de Sao Paulo, teniendo ambos poco ritmo en sus piernas.

Radamel Falcao, James Rodríguez (Getty)

El periodista, Carlos Antonio Vélez cuestionó el criterio que se usa con ambos jugadores en Antena 2. “¿Y cómo a James sin continuidad sí lo llama? Este año 145 minutos y todos desde el banco, entonces ¿por qué James sí tiene derecho a ser convocado y Falcao no? El mismo Falcao admite que está bien que no lo convoquen porque no ha tenido continuidad. Pero los números le dan un mérito superior al de James. Será convocado James y no Falcao, es lo que uno supone“.

Este resaltó las palabras del ‘Tigre’ sobre la necesidad de ir a Estados Unidos con la intención de ganar la copa. “La mentalidad es la adecuada, la gente exige y está bien, tenemos que auto exigirnos, el equipo tiene mucha capacidad, talento y un cuerpo técnico preparado y ojalá se pueda demostrar ganando un título, ojalá sea este“.

¿Qué dijo Falcao?

“Yo creo que esta temporada no he tenido la oportunidad de volver, porque no he tenido la continuidad. Mientras siga estando activo y este en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la selección, yo creo que seguiré soñando con poder estar ahí. Mientras tanto, sé que el entrenador cuenta conmigo y al final, si tengo la oportunidad de tener continuidad, puedo ser tenido en cuenta” fueron las palabras del delantero histórico.