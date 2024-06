James Rodríguez hizo una promesa para el próximo partido de Colombia en la Copa América 2024 tras no llegar al tercer pase gol vs. Paraguay.

La promesa que hizo James Rodríguez tras no llegar al tercer pase gol vs. Paraguay

El 24 de junio va a quedar institucionalizado como una fecha en la que siempre pasa algo bueno para la Selección Colombia. En el Mundial de Brasil 2014 se le ganó a Japón en fase de grupos con dos goles de James Rodríguez, en la Copa del Mundo Rusia 2018 se dio un triunfo contra Polonia con gol de Radamel Falcao y en la Copa América 2024 el ’10’ volvió a ser protagonista.

Rodríguez no llegaba con el mejor presente porque la última vez que había jugado con Sao Paulo fue en el empate contra Palmeiras del 29 de mayo. Solo estuvo cinco minutos en cancha, pero una vez más se demostró que, cada vez que se pone la camiseta de Colombia, eleva el nivel de tal forma que termina siendo figura.

La Selección Colombia debutó en la Copa América 2024 contra Paraguay y en la previa era un partido que no iba a resultar tan complicado, pero la victoria terminó siendo más justa de lo esperada. James Rodríguez fue el encargado de abrir el partido con una magistral asistencia a Daniel Muñoz.

Abrió el pie izquierdo, tiró un centro y Muñoz apenas tuvo que saltar un poco para poner el uno a cero a favor de Colombia. Luego, James cobró un tiro libro y Jefferson Lerma marcó el segundo gol contra Paraguay. El ’10’ de la Selección no solo igualó a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama como los únicos dos colombianos que desde la Copa América 1987 han registrado al menos una asistencia en tres ediciones del torneo continental, también terminó siendo la gran figura del encuentro.

James dio dos asistencias en Colombia vs. Paraguay. (Foto: Imago)

Paraguay se metió en el partido con un gol de Julio Enciso y la Selección Colombia tuvo en James Rodríguez la posibilidad de ampliar el marcador para que la victoria por dos goles a uno no fuera tan justa. Sin embargo, el volante prefirió intentar su tercera asistencia del partido al dar un pase con destino a Jhon Córdoba en lugar de rematar una pelota que le quedó frente al arco. Sobre esta jugada, el ’10’ habló.

Luego del primer triunfo de Colombia en la Copa América 2024, Eduardo Luis López, del canal Win Sports, le preguntó a James por qué no había rematado en la posibilidad de gol que tuvo contra Paraguay, y ahí llegó la promesa para el próximo partido de la selección que será vs. Costa Rica el viernes 28 de junio a las 5:00 P.M. “Tuve una ahí e hice el pase. A la próxima pateo, creo que quise hacer el hattrick de pases (gol), pero bueno… Al final cuando estás ahí tienes que decidir rápido, pero sí es verdad que ahí tenía que haber pateado. Pero bueno, gracias a Dios que no influyó en el marcador”, afirmó el capitán de la Tricolor.

Los tres jugadores mejores calificados de la victoria de Colombia contra Paraguay

La Conmebol lo eligió la figura del partido y los expertos respaldaron la decisión. Según SofaScore, James Rodríguez fue el jugador más destacado de la victoria contra Paraguay del 24 de junio con 8.4 puntos al registrar dos pases gol, un tiro al arco y 53 de 60 pases acertados, entre otras estadísticas. Después de James, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron los colombianos mejor calificados de la Tricolor con 7.7 y 7.4 puntos, respectivamente.