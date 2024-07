La Selección Colombia jugará la final de la Copa América 2024 ante Argentina, un duelo que genera muchas expectativas. Fueron dos equipos nombrados como grandes candidatas al título y ahora se espera que sea un compromiso disputado en Miami. El partido se desarrollará el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 7:00 pm, hora colombiana.

Será la primera final del entrenador Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Es algo especial, debido a que se medirá ante su país de origen, después de realizar un buen torneo e ilusionar a todo un país con el título. Es claro que el estratega hizo buenas elecciones en medio de largas listas de pre-convocados. Para muchos, es el equipo que mejor juega en la Copa América 2024.

En rueda de prensa previa a la final de la Copa América, el técnico Lorenzo habló de lo que espera de su equipo ante Argentina y lo definió como un partido fundamental para su proceso, casi decisivo. Néstor también se refirió a la fase de grupos y la instancia final del equipo de Messi, al que muchos consideran que fue un “camino fácil”.

Néstor Lorenzo alejó las críticas sobre eso y resaltó que la Selección Argentina juega bien y ha tenido dificultades como Colombia para llegar a la final. Cabe recordar que los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentaron a Canadá dos veces (grupos y semifinal), Ecuador en cuartos de final y Chile y Perú en el grupo A. Ahora, el rival a batir es esta ‘Lorenzoneta’ que se ve imparable.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)

Néstor Lorenzo se refirió a algunas polémicas arbitrales que rondan los partidos de Argentina. Por ejemplo, el show de Rodrigo De Paul contra Chile y Canadá en semifinales, o la ardua revisión del VAR en el gol de Ecuador que encendió las alarmas. Fue contundente con su postura sobre el fixture de Argentina y el sorteo de la fase de grupos.

“Hay aciertos y errores en todos los partidos, es una parte que se puede mejorar, pero de ninguna manera que hayan provocado el arribo de Argentina a la final. Fue justo ganador en los partidos. No estoy para evaluar a los árbitros porque no veo todo y no me detengo en los errores específicos. Yo confío en que el árbitro brasileño va a hacer un gran partido y que gane el que juegue mejor”, dijo Néstor Lorenzo sobre Argentina.