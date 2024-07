Son días dolorosos para los hinchas de la Selección Colombia luego de perder la final de la Copa América ante Argentina. Han sido muchas las críticas y análisis sobre lo ocurrido durante el torneo en los Estados Unidos. Ahora, se ha viralizado el fuerte señalamiento del periodista argentino, Pablo Carrozza sobre el combinado cafetero.

Las causas de la derrota de la Selección Colombia en la final de la Copa América han sido tema de debate en las últimas horas. Han sido muchas las críticas contra los jugadores y el entrenador por cómo se desarrolló la gran final, pero ninguna fue tan dura como la de Pablo Carrozza.

El polémico periodista argentino publicó en su cuenta oficial de YouTube su análisis tras la final de la Copa América. La crítica contra el combinado cafetero fue feroz y dejó varias frases que han dado mucho de qué hablar en la hinchada cafetera.

Dura crítica contra la Selección Colombia

Carrozza aseguró, luego de todo lo ocurrido dentro y fuera de la cancha, que a Colombia le falta cultura futbolera. “Todo bárbaro con el pueblo colombiano, pero no tienen cultura futbolera. Le tenía mucho más respeto a Uruguay que el que le pudiera tener a Colombia. Ganó Argentina, porque tienen los huevos que no tienen los colombianos… No te dio para ganarle a Argentina, porque no tienes historia ni los huevos de la Scaloneta“.

“Colombia es un país bailarín, en el que te vas a la playa y la pasas bárbaro. Luego de te vas a Medellín y a Bogotá, y no quiero hablar de cositas de actividad comercial” añadió el periodista desde las afueras del Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

Críticas individuales

Más allá de lo colectivo, Carrozza señaló a algunos futbolistas del combinado cafetero tras la final. Uno de ellos fue el capitán, James Rodríguez, a quien acusó de irregular en momentos clave. “En las difíciles se borra, y hoy lo ha demostrado” señaló.

El argentino también cargó contra Miguel Borja. “Entró a pelearse con los futbolistas argentinos. Borja primero te reza, y después te carga a trompadas…no entiendo cuál es su religión. Me parece que es mala leche, malintencionado y se vio impotencia, porque lo pusieron para hacer goles, para cabecear, generar juego, para luchar; pero a la primera jugada que tuvo fue a partir un tipo“.