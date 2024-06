Faltan muy pocos días para que comience la Copa América 2024 en Estados Unidos y una leyenda de este torneo aseguró que “abandonará” a la selección de su país. Se trata de Ronaldinho, quien sorprendió a todos en redes sociales con una durísima crítica contra el equipo brasileño. El astro gaucho no tuvo piedad y aseguró que se cansó de ver a la ‘Canarinha’ y que es un momento muy triste para los amantes del fútbol local.

Las declaraciones de Ronaldinho en Instagram ya le dan la vuelta al mundo. Antes de que empiece la Copa América, advirtió que no seguirá ningún partido de Brasil en dicho torneo. Aseguró que es uno de los peores equipos que haya visto en toda su vida. Explicó que no tiene ganas de ver a una selección llena de “jugadores promedio” y que “no sienten amor por la camiseta”.

Ronaldinho y su dura crítica contra la Selección de Brasil

Esto es todo amigos, ya he tenido suficiente. Este es un momento triste para los que aman el fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontrar el espíritu para ver los partidos. Este es quizás uno de los peores equipos de los últimos años, no tiene líderes respetables, solo jugadores promedio para la mayoría.

He estado siguiendo el fútbol desde que era un niño mucho antes de pensar en convertirme en jugador, y nunca he visto una situación tan mala como esta. Falta de amor por la camiseta, falta de agallas y lo más importante de todo: el fútbol. Repito, nuestra actuación ha sido una de las peores cosas que he visto nunca. Qué pena. No veré ningún partido de la Copa América, ni celebraré ninguna victoria.

(VIDEO) Ronaldinho ‘abandona’ a Brasil para la Copa América 2024