Se viene una fecha FIFA con gran dificultad para la Selección Colombia por la visita a Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto. El encuentro a 4.150 metros de altura será un duro reto para Néstor Lorenzo y ahora ha recibido los consejos de una voz autorizada, como lo es César Farías.

Publicidad

Publicidad

La Selección de Bolivia tomó la decisión de mudar su sede de La Paz a El Alto, aumentando aún más las dificultades relacionadas a la altura. Venezuela fue la primera víctima de ‘La Verde’ jugando bajo estas condiciones, cayendo por goleada 4-0 estando en uno de los mejores momentos de su historia.

Ahora le llega el turno a la Selección Colombia y crecen las dudas sobre lo que hará Néstor Lorenzo para evitar que las complicadas condiciones de esta plaza afecten el desarrollo del partido. El entrenador de Junior, César Farías habló con el VBAR de Caracol sobre el partido y dio algunas claves luego de haber dirigido al combinado boliviano, además de haber estado en el fútbol local en el banquillo de The Strongest.

El análisis de César Farías para la Selección Colombia

Desde su experiencia, César Farías advirtió a Néstor Lorenzo. “La altura no es un mito, es una realidad. La altura se lo describo en fisiología. A mayor altura el oxígeno es más pesado y denso, y las personas que estamos al nivel del mar tenemos menos glóbulos rojos. Cuando subes a la altura y no tienes la cantidad necesaria de glóbulos rojos que te transporten el oxígeno, te produce una hipoxia, pérdida de sensación espacial, no te recuperas a tiempo, pierdes oxígeno, y pierdes capacidad respiratoria“.

Publicidad

Publicidad

“La altura uno la siente desde los 1.000 metros, lo que pasa es que no es tan notoria como cuando va subiendo más. Tienes que tener el hierro alto, la hemoglobina alta para poder enfrentar un partido de esa naturaleza. Existen las cámaras hiperbáricas que usa la aviación de las Fuerzas Armadas para dar un golpe de médula para producir glóbulos rojos” agregó el DT de Junior.

El venezolano resaltó que no hay mucha información disponible sobre el juego bajo condiciones tan extremas. “Lo he vivido y no hay tanta documentación. Si uno quiere comprar un libro que hable de los efectos de la altura, o cómo se plantea un partido allá y no hay registro, no hay parámetros para eso. Uno ha tenido una experiencia que le permite tener información que no es fácil, no todos los organismos funcionan igual“.

Publicidad

Publicidad

Optimista de cara al partido

“No nos olvidemos que ese partido de fútbol necesita de resistencia a la fuerza, y lo mejor para ir a la altura es tener jugadores que tengan la experiencia de eso porque la primera vez no conoces las sensaciones y te impacta psicológicamente. Colombia tiene experiencia manejando la altura, y no es tanta la diferencia de la de La Paz con la del Alto. También les han metido eso en la cabeza de que suben 5000 metros hacia el Everest, y no es así. El colombiano no le tiene miedo a la altura, y eso es primordial” destacó el entrenador.