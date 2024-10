Esto dijo Jhon Córdoba luego de los goles errados contra Bolivia

La Selección Colombia sufrió su primer traspié en las Eliminatorias Sudamericanas en su visita a Bolivia. El equipo de Néstor Lorenzo no pudo con la altura y sufrió su primera derrota en esta competición. Jhon Córdoba ha sido uno de los más señalados tras el encuentro en El Alto por los goles errados y ha salido a hacer su autocrítica.

Como se esperaba desde la previa del partido, la altura tuvo un inmenso peso en el desarrollo del encuentro entre la Selección Colombia y Bolivia. El combinado nacional, incluso jugando con un hombre más desde tempranas horas, no pudo sacar ni un punto de su visita a El Alto.

Uno de los puntos bajos del partido del equipo cafetero fue el delantero, Jhon Córdoba. El artillero tuvo varias oportunidades para abrir el marcador, errando ocasiones realmente insólitas. Esto le ha costado muchas críticas luego de la derrota.

La autocrítica de Jhon Córdoba

Jhon Córdoba no se escondió tras su mal partido y fue autocrítico en la zona mixta. “Sabíamos que era un partido difícil. Para mí es uno de esos partidos para olvidar, pero esto hace parte del fútbol. Ahora me queda levantar cabeza, hay momento en los que entran todos, hoy no entraron. Soy autocrítico y hay que seguir trabajando para que el gol vuelva“.

“Fue ese día en el que no tuvimos la suerte, especialmente yo, pero esto es fútbol. Hoy no tuve la suerte necesaria, pero seguiré trabajando para hacerlo bien. Ahorita viene un rival difícil en casa. Somos autocríticos y vamos a corregir lo que tengamos que corregir” agregó el atacante, que ahora se centra en el partido como local ante la Selección de Chile.