Jorge Fossati picó el partido en el que Perú recibirá a la Selección Colombia en el Estadio Nacional del Perú. El entrenador del conjunto ‘inca’, quien dirigirá su primer partido con esta Selección, lanzó fuerte indirecta a su rival por jugar en Barranquilla. Si bien, no mencionó la ciudad, dio detalles que llamaron la atención.

Hace algunos días se dio a conocer que el partido de este viernes se disputará en el estadio Nacional de Lima, todo debido el estado en el que se encuentra la cancha del Monumental. El nuevo entrenador de Perú se refirió a este tema y de paso aprovechó para hablar del clima de Barranquilla.

ver también Así va la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana, previo a la fecha 7

La fuerte indirecta del técnico de Perú a Barranquilla, sede de la Selección Colombia

En charla con DeportesRCN, Fosetti no perdió la oportunidad de criticar a Barranquilla como sede asegurando que es una ventaja jugar a las 3:00 p.m.: “recientemente se dio a conocer que el partido de Eliminatorias se disputará en el estadio Nacional de Lima, ante el estado de la cancha del Monumental. Ante esto, Jorge Fossati, entrenador de Perú, habló con DeportesRCN sobre esto”.

Además, agregó: “ahora cambiamos nuevamente de escenario, porque el Monumental no está en condiciones. Hubo un festejo del centenario de Universitario y la cancha quedó en malas condiciones y otras condiciones que se habían acordado. Por eso se decidió volver al Monumental, no para sacarle ventaja a nadie, te repito. No te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde, no busco ese tipo de ventajas. Por ahí al revés si, el que las tiene hechas, tiene sospechas”.

Para nadie es un secreto que Latinoamérica maneja diferentes climas dependiendo de la zona, por lo que a las Selecciones les toca adaptarse rápidamente. Un día juegan en la altura de Bolivia y otro en el calor de Barranquilla.