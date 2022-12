Cristiano Ronaldo es noticia mundial luego de concretar su pase a Al Nassr de Arabia Saudita, en medio de unas cifras millonarias y un vínculo que va hasta dos años y medio. Una transferencia histórica, pues marca el final de CR7 en Europa. En medio de la primicia, reapareció una frase que dijo en 2015 sobre las Ligas exóticas y le caen críticas.

Vale resaltar que tras su firma con el Al Nassr, Cristiano Ronaldo será el deportista mejor pago del mundo. Ganará, aproximadamente, 2.5 millones de euros por segundo. Las cifras son cuatro veces más altas de lo que ganaba en sus mejores épocas con Real Madrid. Será la gran sensación en el Medio Oriente.

Tras meditar por varios días la propuesta millonaria del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, Cristiano Ronaldo se decidió y así se aleja de la élite de Europa. En Al Nassr compartirá camerino con el colombiano David Ospina. Por otra parte, la frase que dijo en el 2015, le pasa 'cuenta de cobro' y es víctima de las críticas en las redes sociales.

"Todavía me quedan 6 o 7 años y por mi mente pasa terminar mi carrera en el nivel más alto, quiero terminar con dignidad en un buen club. Eso significa que no me veo en Estados Unidos, Qatar o Dubái", afirmó Cristiano Ronaldo en 2015 en una entrevista para la cadena británica ITV.