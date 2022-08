La razón por la que no habría duelo Luis Díaz vs. Cristiano Ronaldo en la Premier

Manchester United y Liverpool se alistan para el partidazo de la tercera fecha de la Premier League 2022/2023, un clásico del fútbol mundial que se disputará en Old Trafford, donde millones de personas estarán al tanto de lo que ocurra en un compromiso que promete muchas emociones.

Liverpool espera dar el gran golpe en el 'Teatro de los Sueños', mientras que Manchester United ve una oportunidad para levantar cabeza luego del trágico comienzo de temporada, donde no hay un norte y el joven entrenador, Erik ten Hag, ya está en la mira por el desastre en los primeros juegos.

Precisamente, esta previa en el Manchester United tiene a muchos con 'los pelos de punta', tal parece que el juego ante Liverpool está en duda por las protestas contra los 'Red Devils' y los Glazer, a los que se les señala por el mal rendimiento del club, incluso teniendo a Cristiano Ronaldo en sus filas.

Las protestas de los hinchas pasarían a mayores y la prensa inglesa, como The Sun, comenta que hasta que no haya pitazo inicial, el juego no será una realidad. De esta manera, hay dudas de que el duelo Luis Díaz vs. Cristiano Ronaldo pueda darse por la compleja crisis en el Manchester United.