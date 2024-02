Liverpool se encuentra en un momento de gran incertidumbre tras el anuncio de la salida de Jürgen Klopp del banquillo. El entrenador abandonará el cargo al finalizar la temporada y los Reds buscan a su reemplazo. Uno de los máximos candidatos ha sido fuertemente vinculado con Bayern Múnich, poniendo en alerta al equipo de Merseyside y a Luis Díaz.

El pasado 26 de enero, Jürgen Klopp sorprendió a todos los hinchas de Liverpool y del fútbol inglés al confirmar que abandonaría el banquillo de Anfield al finalizar la campaña en curso. El DT se despedirá del equipo de Merseyside tras 9 temporadas, habiendo llevado al club nuevamente a la élite mundial tras una dura época de decadencia.

La noticia cayó como un bombazo a los hinchas de los Reds, pero la directiva debe moverse rápidamente por otro entrenador. Uno de los principales candidatos a tomar el puesto es Xabi Alonso, uno de los entrenadores del momento por el asombroso presente de Bayer Leverkusen.

Está claro que Xabi Alonso es uno de los grandes referentes de la historia de Liverpool, habiendo formado parte de esa generación que logró consagrarse en la Champions League en 2005, venciendo a AC Milan en uno de los partidos más insólitos de la historia.

Dura noticia para Liverpool

Luego del despido de Thomas Tuchel del banquillo de Bayern Múnich, el diario The Athletic dio a conocer que el equipo bávaro estudia la contratación del español para la próxima temporada. Vale recordar que el exjugador también tuvo paso por el cuadro muniqués, lo que genera preocupación a Liverpool y Luis Díaz.

Además de Xabi Alonso, han sonado nombres como Roberto De Zerbi, Antonio Conte, Unai Emery y José Mourinho. Sin embargo, el hecho de que el estratega sea uno de los ídolos de Anfield por su ciclo como jugador genera gran ilusión en gran parte de la fanaticada.

Xabi Alonso se pronunció sobre los rumores

Luego de que los medios alemanes se hicieran eco de las vinculaciones de Xabi Alonso con Bayern Múnich, el entrenador salió a hablar en conferencia de prensa en la previa del partido de Bayer Leverkusen ante Mainz. El DT, antes de iniciar con la ronda de preguntas, se adelantó y dirigió unas palabras sobre el tema.

“Quizás tengan preguntas sobre mi futuro, pero no tengo nada nuevo que decir. Quería decirlo por adelantado. Ahora mismo soy el entrenador. Eso es seguro. No tengo nada nuevo que decir sobre el futuro. Es normal que haya preguntas, pero ahora mismo no es un problema. Ahora no es el momento adecuado para que hable mucho de ello” dijo el español.

Operación complicada

Es importante resaltar que Xabi Alonso tiene contrato vigente con Bayer Leverkusen hasta junio del año 2026. Luego de un inicio de ciclo casi impecable, parece complicado que el club permita su salida fácilmente. De acuerdo con Sport1, el entrenador tendría una cláusula de rescisión entre 15 y 20 millones de euros.

