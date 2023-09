Duván Zapata ha comenzado una nueva aventura en Italia luego de que se pudiera resolver su salida de Atalanta para cambiar de equipo en la Serie A y acabar fichando con el Torino. Tras el parón de las ligas europeas por el fútbol de selecciones en todo el mundo, el colombiano aprovechó para romper su silencio y hablar de este nuevo cambio para su carrera profesional.

Duván Zapata quiere retomar su protagonismo goleador en Italia y está seguro que logrará eso con el Torino. Las lesiones que sufrió en el último año y medio le hicieron perder visibilidad en Italia y protagonismo en su anterior equipo. Charlando con su nuevo club, aseguró que en Atalanta ya no lo hacían sentir importante. Por eso tomó la determinación de irse de Bérgamo y buscar una nueva oportunidad en otro lugar donde sí lo quisieran.

Duván Zapata y su dardo al Atalanta

En una entrevista, Duván Zapata dejó entrever que su último tramo de vida en Bérgamo no fue para nada placentero. De ser la gran estrella de Atalanta pasó a ser un jugador prescindible por las decisiones de Gian Piero Gasperini. Aseguró que no lo hacían sentir bien y confirmó que fue por decisión de ese club que se cayó su fichaje con AS Roma.

Zapata iba a ser el nuevo ‘9’ de la Roma que dirige José Mourinho. Sin embargo, Atalanta comenzó a poner todo tipo de trabas en el negocio hasta que el equipo romano desistió en su interés por tener el colombiano. Al final, terminaron fichando al delantero belga, Romelu Lukaku.

Las palabras de Duván Zapata en entrevista con el Torino

“Llegué aquí porque inmediatamente me hicieron sentir importante, mientras que donde estaba antes tal vez ya no lo era. Entonces sé que he llegado a un equipo importante. Torino era el único equipo muy interesado en mí”.

“No fui allí por elección de la institución. Luego, en los últimos días del mercado de fichajes, llegó el Torino, me alegré y estoy aquí”.