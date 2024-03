El futuro de Luis Fernando Díaz se ha convertido en un tema de atención en Europa y el jugador podría ser uno de los más atractivos en el próximo mercado de pases, y es que todo pasa por el supuesto interés de clubes como Paris Saint-Germain (PSG), que estaría siguiendo de cerca todo lo que pasa con el futbolista colombiano. La institución de París parece preocupada por la posible salida de Kylian Mbappé a Real Madrid y no descarta las posibilidades en la ventana de transferencias.

Y no es para menos la preocupación, pues la salida de Kylian Mbappé de PSG es inminente y eso detonará un efecto dominó de traspasos en el mercado de pases del fútbol europeo. El gigante francés necesitará un reemplazo de máximo nivel para llenar las expectativas. La vacante que quedará libre en el ataque y Luis Díaz encaja en ese espacio perfectamente.

Sobre este tema, Fabrizio Romano ha vuelto a reportar desde su cuenta de X y despeja muchas dudas, además que vuelve a acercar a Luis Díaz a una continuidad en Liverpool más allá de la salida del técnico Jürgen Klopp y las prioridades en la renovación de Mohamed Salah y Virgil Van Dijk, los dos referentes del equipo rojo.

¿Qué dice Fabrizio Romano sobre Luis Díaz, PSG y Liverpool?

Según Fabrizio Romano, fuente de primer grado del mercado de pases en Europa, por parte de PSG no ha existido ningún tipo de acercamiento hacia Luis Díaz, no hay contactos con Liverpool, ni ofertas, ni diálogos por el pase del jugador colombiano. Es decir, hasta el momento, esta situación no deja de ser un rumor de la prensa europea.

Por otra parte, Fabrizio Romano aclara que Liverpool no tiene ninguna intención o plan de vender a Luis Díaz, pues lo considera un jugador clave en la nómina. A su vez, apunta a que el PSG tiene otras prioridades en el mercado.

“El Paris Saint-Germain no se ha puesto en contacto con el Liverpool hasta el momento para Luis Díaz y no se han llevado a cabo negociaciones ni conversaciones. El LFC no muestra ningún deseo o plan de vender a Díaz, considerado jugador clave. El PSG tiene prioridades diferentes y actualmente no está trabajando en el acuerdo con Luis Díaz”, dice Fabrizio Romano en X.

¿PSG podría sorprender con una oferta por Luis Díaz?

Se sabe que el PSG es uno de los clubes más poderosos del mundo a nivel financiero y no se descartan sorpresas, pues Luis Díaz es actualmente uno de los mejores extremos de la Premier League y es fundamental en el once titular de Klopp. Es inevitable que, gracias a su talento, no se coloque su nombre en los comités de otros grandes de Europa.

Además, que PSG podría ‘pescar en río revuelto’ teniendo en cuenta que Luis Díaz es uno de los jugadores con salario más bajo de la plantilla de Liverpool. Ante mejoras en sus temas contractuales, el colombiano podría decidir. Y se agrega que desde París sorprenderían con ofertas que pasen los 100 millones de euros ante la inminente salida de su mejor jugador.

Otras versiones aseguran que PSG tiene muy cerca a Luis Díaz

Según el periodista Santi Aouna, Luis Díaz es la prioridad desde Qatar para reforzar al PSG. Incluso, agrega que ya hubo contactos con su agente y también tienen en París respuesta del Liverpool.

“Luis Díaz es la prioridad de Qatar para reforzar el ataque parisino. Contacto ya establecido con su agente. Posición oficial del Liverpool: no a la venta”.

“Los líderes qataríes desean continuar en la dirección iniciada el verano pasado: menos estrellas, más colectivo. Y Luis Díaz, de 27 años, es considerado un jugador de impecable estado de ánimo, que además sabe defender. Cumple tantas casillas como sea posible”, añadió Aouna.