"No me arrepiento de nada": James sobre su polémica salida de Olympiacos

Sin duda alguna, la salida de James Rodríguez del Olympiacos fue una decisión que tomó por sorpresa a muchos. Aun con la temporada de Grecia en juego, tanto él como el club anunciaron que habían llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del colombiano y así quedar sin ningún tipo de obligación con el conjunto de El Pireo.

Sin embargo, la polémica en Grecia no demoró en desatarse, horas después de anunciar la salida de James Rodríguez. Varias fuentes aseguraron que la salida del colombiano se había producido luego de que el jugador tuviera un fuerte cruce con el nuevo DT del equipo. El ’10’ nunca dijo nada al respecto, pero le aseguró a Eduardo Luis López en conversación de Whatsapp que “todo era mentira”.

Todo este tema tuvo un segundo capítulo, luego de la entrevista que concedió el mediocampista a RCN Deportes, justamente con el relator y Andrea Guerrero. Allí dio a entender que no lo trataron bien en Olympiacos. James no se fue en buenos términos de Grecia.

“Los números que tuve son un poquito bajos para lo que en verdad jugué. Jugué bien allá. No me arrepiento de lo que he hecho y más cuando no te tratan bien o no te tratan de una manera seria”.