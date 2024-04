Cada vez falta menos para el cierre de la temporada de la Premier League y Jürgen Klopp atraviesa sus últimas jornadas en el banquillo de Liverpool. Crecen los rumores sobre la posible llegada de Rúben Amorim al banquillo de Anfield y ya se especula sobre su posible alineación titular. ¿Tomará en cuenta a Luis Díaz?

Han sido días de información cruzada con respecto a Rúben Amorim y el banquillo de Liverpool. Fue el diario Telegraph el que aseguró que existía un principio de acuerdo entre el entrenador, mientras que el propio DT de Sporting negó que haya un acuerdo verbal con los ingleses.

“No me reuní con el Liverpool para ninguna entrevista y no hay acuerdo, no es cierto. Soy entrenador del Sporting, quiero ganar aquí y no me reuní con ningún club. No se ha acordado nada. Paren con esta historia. Esta es la última vez que hablo de mi futuro” dijo el DT sobre sus próximos pasos en su carrera profesional.

Liverpool Echo coincide en que no existe un acuerdo entre las partes. El club continúa trabajando para dar con un perfil que se ajuste a las necesidades. El llamado ‘Nuevo Mourinho’ sigue siendo uno de los favoritos y el diario resaltó los cambios que habría en la formación inicial de los Reds.

¿Cómo formaría el Liverpool de Amorim?

La fuente antes mencionada ha armado el XI que podría usar Amorim en caso de llegar al banquillo de Liverpool tras la salida de Jürgen Klopp. Esto, por supuesto, tomando en cuenta el estilo de juego que ha mostrado el portugués durante su exitoso ciclo en Sporting CP.

Más allá de los nombres, el cambio más significativo que habría en Liverpool sería el cambio de esquema. Bien es sabido que Klopp ha hecho habitual el dibujo 4-3-3 en el plantel de Anfield, pero esto cambiaría de confirmarse la llegada de Rúben Amorim.

A lo largo de su carrera, el técnico portugués ha jugado de manera recurrente con el esquema 3-4-3. Esto implicaría, por supuesto, un cambio importante en el estilo de juego del equipo de Merseyside, pasando a jugar con 3 marcadores centrales.

¿Jugaría Luis Díaz?

Sin tomar en cuenta lo que pueda suceder en el mercado de pases, el diario local armó el posible once del nuevo entrenador. Liverpool formaría con Alisson Becker; Jarell Quansah, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk; Trent Alexander-Arnold, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Andrew Robertson; Mohamed Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.